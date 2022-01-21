Два детских сада закрыли на карантин из-за COVID-19 на Кубани

Детей отправили на самоизоляцию

В Краснодарском крае коронавирусом стали чаще болеть дети. На карантин из-за COVID-19 отправлены два детских сада в регионе.

- Закрыты из-за коронавируса детский сад №117 в Сочи и детский сад №32 в Выселковском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В том числе закрыта из-за вспышек 61 группа в 23 детских садах. Они находятся в Краснодаре, Сочи, Гулькевичском, Калининском, Каневском, Крымском и Щербиновском районах.

На дистанционное обучение из-за коронавируса отправлены 129 классов в 74 школах Анапы, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Абинского, Белоглинского, Выселковского, Ейского, Каневского, Крымского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Староминского, Тбилисского, Туапсинского и Успенского районов. Полностью закрытых на карантин школ в регионе нет.