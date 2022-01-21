В Краснодаре из-за трех аварий без света остались 8 тысяч человек

Утром 21 января в Краснодаре произошли три аварии на электросетях. Без света остались 8 тысяч человек. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- Свет отключили в Пашковском микрорайоне и в районе Ближнего Западного обхода. Из-за аварии отключились девять трансформаторных подстанций. Восстановительные работы продолжаются, - отметили специалисты.

В Карасунском округе без света остались жители улиц Пролетарской, Фадеева, Сычевой, Ярославского, Кирова, Космонавтов, Куренной и Бершанской. В Прикубанском округе отключения произошли на улицах Семеновской, Упорной, Парниковой, Пшеничной, Должанской, Средней, Андреевской, Троицкой, Лесопосадочной, Березовой, Цветной, Сосновой и Седина, также свет выключили из-за аварии на улицах Прохладной, Убинской, Борисовской, Вечной, Писателя Степанова, Ивановской, Звездной, Семеновской, Троицкой, Рясной, Посадской, Макаренко и Родниковой.

В настоящее время на всех объектах ведутся восстановительные работы. Энергетики уверяют, что свет дадут в течение 4-5 часов.