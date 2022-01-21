В Абинском районе Кубани произошло ДТП с двумя пострадавшими

Фото: Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла днем 20 января в Абинском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель на «ВАЗ 2104» на скорости влетел в ехавший впереди «БМВ».

- Отечественная легковушка столкнулась с иномаркой, которая остановилась, чтобы повернуть налево. Два человека пострадали: водитель и 24-летний пассажир автомобиля «ВАЗ», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что «БМВ» - 31-летняя женщина не имела права на управление машиной. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.