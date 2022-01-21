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Общество21 января 2022 7:58

В Абинском районе Кубани произошло ДТП с двумя пострадавшими

Проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Госавтоинспекции Кубани

Фото: Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла днем 20 января в Абинском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель на «ВАЗ 2104» на скорости влетел в ехавший впереди «БМВ».

- Отечественная легковушка столкнулась с иномаркой, которая остановилась, чтобы повернуть налево. Два человека пострадали: водитель и 24-летний пассажир автомобиля «ВАЗ», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что «БМВ» - 31-летняя женщина не имела права на управление машиной. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.