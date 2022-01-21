В Сочи проверят растения для разработки борьбы с вредителями

В последнее время на курорте обнаружено большое количество насекомых-вредителей Фото: sochi.ru

В Сочи проверят зеленые зоны для разработки борьбы с вредителями. Прежняя обработка оказалась неэффективной из-за небольшого срока действия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В последнее время на курорте наблюдается большое число насекомых-вредителей, угрожающих уникальной природе города. В начале 2021 года для борьбы были подготовлены меры, которые показали, что обработки недостаточно. Эффект оказался краткосрочным. Для разработки комплекса борьбы с насекомыми на курорте проверят зеленые зоны.

- Важно обойти все территории, всех форм собственности, а собранные данные о деревьях оцифровать, нанести на карту и ежегодно актуализировать. Все погибшие деревья убрать как можно раньше и обязательно правильно их утилизировать, чтобы уничтожить личинки вредителей, - отметил директор Кавказского природного биосферного заповедника, председатель комитета по вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства Городского Собрания Сочи Сергей Шевелев.

Кроме того, в Сочи оборудуют питомники с местным посадочным материалом. А для ввозимых растений подготовят карантинную площадку, где будут проверять на наличие заражений.

- Это долгосрочный проект, эффект от которого мы увидим не раньше, чем через десятилетие, – когда саженцы окрепнут и будут готовы к высадке. Высаживать более молодые деревья малоэффективно, так как их выживаемость в городской среде крайне невысока, – подчеркнула главный научный сотрудник отдела защиты растений ФИЦ СНЦ РАН, доктор биологических наук, доцент Наталья Карпун.

Напомним, 2022 год в Сочи объявлен Годом экологии. На курорте, например, высадят 50 тысяч деревьев и кустарников.