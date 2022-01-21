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Общество21 января 2022 8:46

Проект зеленой зоны по улице Зиповской разработают в Краснодаре

Такое поручение дал глава города
Светлана ОВДЕЙ
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Вопрос обсудили на совещании в Центральном округе города Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Вопрос обсудили на совещании в Центральном округе города Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Проект зеленой зоны по улице Зиповской разработают в Краснодаре. Такое поручение дал глава города на совещании в Центральном округе.

Зеленая зона находится на улице Зиповской, 4/4. Территорию планируют привести в порядок и открыть для жителей и гостей города.

- Мы сейчас прорабатываем проблемные точки микрорайонов города. Решения по некоторым из них требуют большого финансирования, и эти вложения надо учитывать на перспективу, - отметил Андрей Алексеенко. - Но многие вопросы можно снять оперативно и своими силами, не привлекая бюджет региона и другие источники, например, спроектировать благоустройство зеленой зоны по Зиповской. Цена вопроса - 650 тысяч рублей. Эти деньги надо сейчас предусмотреть и сразу же приступать к разработке проекта.

Подчеркивается, что проект зеленой зоны площадью 1,3 гектара создадут в ближайшее время. Позже будет решен вопрос с финансированием

Участок принадлежит муниципалитету и имеет статус особо охраняемой природной территории. Здесь будет еще одна зеленая зона с тротуарами, освещением и лавочками.