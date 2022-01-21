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Общество21 января 2022 9:15

К 8 годам колонии приговорили бывшую сотрудницу мэрии Сочи за взятку в 1,25 млн рублей

Сумма, которая оговаривалась, составила 1,5 миллиона
Светлана ОВДЕЙ
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Всего женщина договаривалась о взятке в размере 1,5 млн рублей Фото из архива КП

Всего женщина договаривалась о взятке в размере 1,5 млн рублей Фото из архива КП

В Сочи вынесли приговор экс-сотруднице администрации курорта. 52-летнюю женщину приговорили к 8 годам колонии за получение 1,25 миллиона взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что сотрудница феврале 2020 года замначальника отдела департамента имущественных отношений получила взятку в размере 1,25 миллиона рублей. Изначально сумма составляла 1,5 миллиона. Деньги обвиняемая получила за услугу «Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов». При оплате женщина обещала заключить договор аренды участка, что запрещено из-за превышенной площади застройки объекта.

- Суд приговорил к 8 годам лишения свободы и права занимать должности государственной муниципальной службы сроком на 5 лет, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.