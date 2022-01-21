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Общество21 января 2022 9:33

Офис врача общей практики открыли в Новопокровском районе Кубани

Медучреждение находится в станице Новопокровской
Светлана ОВДЕЙ
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Офис ВОП будет обслуживать более 3 тысяч человек. Фото: пресс-служба краевой администрации

Офис ВОП будет обслуживать более 3 тысяч человек. Фото: пресс-служба краевой администрации

Офис врача общей практики открыли в Новопокровском районе Кубани. Медучреждение находится в станице Новопокровской. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Офис ВОП будет обслуживать более 3 тысяч человек. Здесь оборудованы кабинеты врача общей практики, педиатра и стоматолога.

Напомним, на Кубани работают 664 фельдшерско-акушерских пункта и 263 офиса врача общей практики, в которых каждый год обслуживают более 2 миллионов жителей. В этом году в крае планируют открыть 15 офисов ВОП и 11 ФАПов.