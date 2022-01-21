На Кубани за сутки COVID-19 заболели 776 человек

За сутки скончались 10 человек Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 776 человек, в том числе 51 ребенок. Самому младшему пациенту 7 месяцев. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

В Краснодаре заразился 381 человек, в Новороссийске – 76, в Сочи – 74, в Анапе – 38, в Северском районе – 36, в Туапсинском – 22. 20 случаев обнаружили в Армавире, 15 – в Абинском районе, 12 - в Белореченском, 11 - в Усть-Лабинском, 10 - в Лабинском – 10. В Динском муниципалитете заболели 9 человек, в Темрюкском – 8, а в Крымском – 6. По 5 новых пациентов зафиксировали в Геленджике, Апшеронском, Кавказском и Курганинском районах.

- В Отрадненском и Тихорецком районах получили по 4 положительных результата, в Выселковском, Гулькевичском, Ейском, Славянском и Успенском – по 3. По 2 новых пациента - в Калининском, Кущевском и Тимашевском муниципалитетах, по 1 – в Белоглинском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Новокубанском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском районах и Горячем Ключе, - сообщает Оперативный штаб края.

За сутки на Кубани от осложнений скончались 10 человек. На аппаратах ИВЛ остаются 102 человека, 9 – на ЭКМО.