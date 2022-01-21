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Общество21 января 2022 10:06

Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя авто в Сочи

Личность погибшего устанавливается
Светлана ОВДЕЙ
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Водитель отечественного авто скончался Фото: кадр из видео

Водитель отечественного авто скончался Фото: кадр из видео

Смертельное ДТП произошло утром 21 января в Сочи. Два авто столкнулись в селе Волковка Лазаревского района.

- Водитель ВАЗ - 2121, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество авто BMW. Водитель ВАЗ-2121 скончался в карете скорой медпомощи. Все обстоятельства выясняются, - сообщила руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В результате ДТП пострадали водитель BMW и пассажир ВАЗ-2121. В настоящее время личность погибшего устанавливается.