Общественную зону благоустроят в Абинском районе в 2022 году

Проект благоустройства общественной территории Фото: admkrai.krasnodar.ru

Общественную территорию благоустроят в Абинском районе Кубани. Завершить работы запланировано уже к концу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Зону реконструкции выбирали жители путем голосования. В том числе жители определяли вид общественной территории.

Согласно проекту, здесь установят модульные лавочки, уличные светильники, оборудуют ограждение, велопарковку, уложат тротуарные дорожки. Территорию планируют полностью озеленить – специалисты высадят можжевельник, лиственницы и гортензии.

Напомним, в 2022 году в крае обновят 219 зеленых зон. В 2021 году на Кубани благоустроили 232 объекта в 63 поселениях.