Новый объект турпоказа создадут в Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый объект туристического показа создадут в Абрау-Дюрсо. Специалисты изучат археологическое наследие, в том числе башню Сармата в долине реки Абрау, сообщает пресс-служба администрации региона.

Башня имеет разрушенную конструкцию с фрагментами амфор и предметов быта проживавших греков. Ученые установили, что объект относился к сигнально-сторожевой системе юго-восточной части Азиатского Боспора I века до н.э.

- Раскопки стартуют уже летом 2022 года. Позже запланировано включить башню Сармата в проект пеших маршрутов Абрау-Дюрсо и в программу винных туров с уклоном на историю местности, - рассказали в пресс-службе администрации края.

Напомним, на Кубани насчитывается более 700 объектов турпоказа, 22 из них – археологические.