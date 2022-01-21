В поселке Знаменском Краснодара построят детскую и взрослую поликлиники

Уже получено разрешение на строительство здания

В поселке Знаменском на выезде из Краснодара появятся детская и взрослая поликлиника. Каждое из медицинских учреждений сможет принимать по 100 пациентов в смену. Об этом сообщил мэр города Андрей Алексеенко.

- Здание для поликлиник возведет застройщик микрорайона «Родные просторы» - «Югстройимпериал». Позже комплекс передадут на баланс муниципалитета, - отметил Алексеенко.

Этому быстро развивающемуся району нужен медицинский комплекс. Двухэтажное здание с подземным этажом будет площадью в 5,5 тысячи квадратных метров.