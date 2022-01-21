Снегопад ожидается в горах Сочи

Жителей просят воздержаться от походов в горы Фото: sochi.ru

Сильный снегопад ожидается в горных районах Сочи. Погода ухудшится в ближайшие сутки, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прогнозам обильный снегопад возможен с 22 по 24 января.

- Городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Рекомендовано воздержаться от выходов в горы, не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.