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Общество21 января 2022 11:06

Снегопад ожидается в горах Сочи

На курорте объявлено экстренное предупреждение
Светлана ОВДЕЙ
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Жителей просят воздержаться от походов в горы Фото: sochi.ru

Жителей просят воздержаться от походов в горы Фото: sochi.ru

Сильный снегопад ожидается в горных районах Сочи. Погода ухудшится в ближайшие сутки, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прогнозам обильный снегопад возможен с 22 по 24 января.

- Городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Рекомендовано воздержаться от выходов в горы, не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.