МТС расширяет спутниковые телепакеты для своих абонентов

В Спутниковое ТВ от МТС недавно вошли еще несколько сервисов: 11 телеканалов различной тематики, 7 киноканалов, 4 детских и телеканал Mezzo, транслирующий классическую музыку.

Новыми возможностями смогут воспользоваться все, кто подписан на пакеты «Расширенный» и «Расширенный плюс». В списке «научпопа» теперь есть телепрограммы каналов «Моя планета», посвященные путешествиям, этнографии, этногастрономии. Серия «Наука» раскроет последние тайны и достижения человеческой мысли. «История» расскажет о загадочных событиях прошлого, а «Тайны Галактики HD» - о космосе и авиации.

Мужчины смогут предаваться любимым увлечениям не выходя из дома. Специально для них - «Диалоги о рыбалке», «Арсенал» (о военном деле и оружии), «Т24» (про экстрим), «Мотоспорт ТВ» (с самыми яркими мировыми авто - и мотоспортивными событиями). Молодым родителям станет настоящим помощником телеканал «Мама». А для совместных семейных вечеров – фильмовые каналы. «Мосфильм. Золотая коллекция», «FAN», «Комедия», «Star Family», «Star Cinema», «Plan B». Детям – мультканал «Ani», «Boomerang», «СТС Kids», «.BLACK» (фильмы и сериалы), музыкальный контент «Мультимузыка».

Итого общее количество каналов Спутникового ТВ МТС увеличится до 287, причем абонентская плата для пользователей «Расширенных» пакетов, «Базового» и «Базового плюс» останется прежней.