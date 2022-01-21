Более 315 тысяч кубанских учеников начальных классов обеспечили бесплатным горячим питанием в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 4 миллиарда рублей выделили на школьное бесплатное горячее питание на Кубани в 2022 году. Им обеспечили более 315 тысяч учеников начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, организацию питания профинансировали 3,9 млрд рублей, 2,9 из которых получены из госбюджета.

- Во всех муниципалитетах организовали бесплатное двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Большинство продуктов в столовых - местных фермеров и производителей, потому что мы уверены в их безопасности и качестве, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В этом году запланировано строительство пищеблоков полного цикла в четырех школах Гулькевичского, Ейского, Темрюкского районов и Усть-Лабинска. В станице Кущевской работы стартуют в следующем году. В этом году капремонт проведут в пищеблоках 12 школ.