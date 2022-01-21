Аэропорт Краснодара подготовили к очередному удару непогоды

В последние дни на Краснодарский край обрушилась непогода. И, как говорят синоптики, в ближайшее время жителей и гостей вновь ожидают осадки – дождь, снегопад и шквалистый ветер. Так, аэропорт Краснодара подготовили к очередному удару непогоды, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

- Перронная техника и персонал готовы к ухудшению погоды. Ночная смена усилена дополнительным персоналом. Представителями авиакомпаний проведена работа с гостиницами и автопредприятиями по возможному размещению или доставке пассажиров в отели и другие аэропорты. Предприятия бортового питания в аэропорту при задержке рейсов готовы обеспечить пассажиров горячим питанием по запросам авиакомпаний, - рассказали в пресс-службе аэропорта краевой столицы.

Ранее аэропорт Краснодара из-за обильного снегопада временно прекращал работу. Несколько рейсов были отменены, задержаны и отправлены на запасные аэродромы.