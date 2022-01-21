Первый детский сад в поселке Новознаменском Краснодара примет детей 1 июня. Учреждение уже ввели в эксплуатацию. Глава города и председатель городской Думы посетили объект с проверкой.

Новый детский сад рассчитан на 250 мест и располагается в ЖК «Сосновый бор». Во время выезда обсуждалась проблема с подъездом к учреждению.

- Это первый детский сад для Новознаменского, он соответствует всем стандартам, полностью автономный. Символично, что открыть его планируем в День защиты детей. Поэтому решать вопрос с подъездами и подходами нужно уже сегодня, - отметил мэр Андрей Алексеенко.

Подъезд к учреждению оборудуют продления дороги к школе, начавшей работу в 2021 году.

- От разворотной площадки вблизи школы проезжая часть и тротуары будут продлены более чем на 500 метров к главному входу в детский сад, где оборудуют ещё одну разворотную площадку. Работы будут выполнены весной, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Дорога также позволит выезжать из жилого комплекса - сейчас жители ездят по гравийной.

Детский сад расположен на участке площадью 0,9 гектара. В нём разместят 12 групп, две из которых ясельные.