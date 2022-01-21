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Общество21 января 2022 12:42

Двух парней, подозреваемых в убийстве, задержали в Кущевском районе Кубани

Как оказалось, они причастны к нападению на мать и дочь в 2020 году
Светлана ОВДЕЙ
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Расследование дела продолжается Фото из архива КП

Расследование дела продолжается Фото из архива КП

В Кущевском районе Кубани задержаны двое подозреваемых в убийстве местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тело 49-летнего местного жителя нашли около дома в станице Кущевской в начале января. Причастными оказались 18-летний и 19-летний парни. Как признались они сами, вечером они пришли домой к жертве, где между подозреваемыми и мужчиной завязалась ссора. Тогда деревянными палками задержанные забили жителя – он скончался. После подозреваемые вынесли тело из дома и скрылись с места преступления.

Как оказалось, парни причастны к нападению на мать и дочь, случившемуся в Кущевской в 2020 году, – похищению и угону машины.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства убийства. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.