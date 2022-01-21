Фото: пресс-служба ПБК Локомотив-Кубань

«Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ. Игра пройдет в Краснодаре 23 января.

Встреча между этими командами в декабре завершилась судейским скандалом. «Нижний Новгород» был сильнее по итогам двух овертаймов – 108:104.

После игры президент «железнодорожников» Андрей Ведищев заявил, что рефери украли у красно-зеленых победу. Он требовал пересмотра результата матча. Но руководители лиги оставили итоги в силе.

Поэтому новая встреча будет жаркой. «Локомотив-Кубань» сделает все, чтобы взять реванш.

После первой части сезона команды находятся на шестой и седьмой позиции в Единой лиге ВТБ. В случае победы «Нижний Новгород» даже опередит «Локомотив-Кубань». Но «железнодорожники» сделают все, чтобы не подпустить соперника и упрочить положение в таблице.

Начало встречи в «Баскет-Холле» запланировано на 16:00.