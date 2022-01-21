Томограф в ЦРБ Усть-Лабинска отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Компьютерный томограф после внесенного представления отремонтировали Фото из архива КП

Томограф в районной больнице Усть-Лабинска отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального органа.

Установленный на базе ЦРБ компьютерный томограф был сломан, а обследование пациентов не проводилось. Прокуратура района внесла представление министру здравоохранения края.

- По результатам рассмотрения диагностическое медоборудование отремонтировано, права пациентов госпиталя восстановлены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.