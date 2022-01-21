Поврежденный участок трасы А-147 ремонтируют в Сочи Фото: ФКУ Упрдор "Черноморье"

Ремонт поврежденного участка трассы А-147 начался в Сочи. Из-за дождей и морозов здесь образовалась поперечная трещина. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

На 4 километре трассы задействованы 12 человек и 5 единиц техники. Завершить работы планируют в течение дня.

- Дополнительное водоотведение выполнено, проводится фрезерование дорожного полотна. Специалисты осуществляют постоянный мониторинг ситуации. Асфальтобетонные работы начнутся при положительной температуре воздуха и в отсутствие осадков, - сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на поврежденном участке трассы ограничили скорость до 40 км/ч.