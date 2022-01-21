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Общество21 января 2022 13:33

Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в двух районах Кубани

Край ожидает очередной «удар»
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани ожидают очередной "удар" непогоды

На Кубани ожидают очередной "удар" непогоды

Режим повышенной готовности ввели Славянском и Крымском районах Кубани. В муниципалитетах, как и во всем крае, ожидают очередной удар непогоды.

- С 18:00 21 января до 9:00 26 января вводится режим «Повышенная готовность» для сил и средств в связи с ухудшением погодных условий - сильный дождь, переходящий в мокрый снег, с усилением ветра до 25 метров в секунду , - сообщили в администрации Славянского района.

До 25 января продлен режим повышенной готовности в Крымском районе.

- Прогнозируется выпадение обильных осадков - дождя, снега, усиление ветра до 22 метров в секунду. Из-за повышения температуры ожидается быстрое таяние снега, в том числе в горной местности Абинского района. Существует вероятность повышения уровня рек до неблагоприятных и опасных отметок с подтопление территорий Крымского района, - сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.