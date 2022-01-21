Парк благоустроили в Каневском районе Кубани

В станице обновили парк 300-летия Кубанского казачьего войска Фото: пресс-служба краевой администрации

Парк благоустроили в станице Каневском районе Кубани. Работы выполнили в станице Каневской, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в станице обновили парк 300-летия Кубанского казачьего войска. Здесь оборудовали современные детские и спортивные площадки, установили малые архитектурные формы и провели озеленение.

Работы в парке муниципалитета провели по просьбе местных жителей.

- Жители края обращаются к нам за помощью, и мы не имеем право им отказать. Мы учли все их пожелания и уже полностью завершили этот объект. В 2022 году планируем обновить 219 территорий, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Всего в регионе в 2021 году обновили 232 зеленые зоны.