Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 14:00

Первый в Анапе «Кванториум» откроют в новой школе

С просьбой о центре развития для молодежи обратились в эфире «Прямой линии» губернатора
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Кубани с 2018 года открыты три "Кванториума" - в Краснодаре и Новороссийске Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани с 2018 года открыты три "Кванториума" - в Краснодаре и Новороссийске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первый «Кванториум» откроют в новой школе Анапы. Учреждение примет учеников уже в сентябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

С просьбой открыть центр развития для молодежи в эфире «Прямой линии» губернатора обратился Максим Волков – ученик школы №23 Анапы. «Кванториум» решено разместить на базе нового учреждения.

В школе на 1100 мест по улице Спортивной установят современное оборудование, разместят три спортзала, стадион. Учреждение уже готово на 65%.

Напомним, «Кванториум» представляет собой технопарк для проектной командной работы. С 2018 года на Кубани работают три центра - два в Краснодаре и один в Новороссийске.