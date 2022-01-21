Первый в Анапе «Кванториум» откроют в новой школе

На Кубани с 2018 года открыты три "Кванториума" - в Краснодаре и Новороссийске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первый «Кванториум» откроют в новой школе Анапы. Учреждение примет учеников уже в сентябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

С просьбой открыть центр развития для молодежи в эфире «Прямой линии» губернатора обратился Максим Волков – ученик школы №23 Анапы. «Кванториум» решено разместить на базе нового учреждения.

В школе на 1100 мест по улице Спортивной установят современное оборудование, разместят три спортзала, стадион. Учреждение уже готово на 65%.

Напомним, «Кванториум» представляет собой технопарк для проектной командной работы. С 2018 года на Кубани работают три центра - два в Краснодаре и один в Новороссийске.