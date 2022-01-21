Ливневку по улице им. Гудимы построят в Краснодаре Фото: krd.ru

Ливневку по улице им. Гудимы построят в Краснодаре. Такое поручение дал глава города на совещании в Центральном округе.

Начать проектирование ливневки назначено через две недели. На этом участке после сильных осадков регулярно подтапливает несколько многоэтажек.

- Постоянно от жителей поступают жалобы по этому участку, конечно, неприятно, когда при каждом дожде дворы, а то и дома, заливает водой, после она стоит несколько дней. Поэтому давайте приступать к проектированию ливневой канализации, чтобы до конца года уже начать ее строить, - подчеркнул мэр Андрей Алексеенко.

Несколько многоэтажек расположены на перепаде высот между улицами им. Седина, им. Суворова и переулком Тракторным – за счет этого и скапливается вода.

- Выполнены геологические изыскания, по итогам сможем понять, достаточно ли построить самотечный участок с дальнейшим выводом в коллектор, или же нужна напорная сеть - с установкой насосов. Через две недели сможем озвучить решение и после приступить к разработке проекта, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. – Реализация начнется в конце 2022 – начале 2023 года.