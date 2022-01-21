В Краснодаре проверяют информацию об избиении журналиста тремя полицейскими

Журналиста избили на остановке. Фото: скриншот видео

Вечером, 20 января, по словам журналиста Владислава Крамского, он стоял на остановке в поселке Северном и ждал автобус, когда к нему подошли трое сотрудников ППС. В этот момент подъехала патрульная машина. Из нее вышли полицейские и стали требовать от молодого человека документы. Он в свою очередь попросил показать удостоверения. Но вместо корочек получил удары.

- Сзади на меня набросился полицейский и стал душить. Я упал и потерял сознание, - рассказал Владислав.- Я извинялся и просил, чтобы меня больше не трогали. И тогда подошел другой сотрудник полиции и начал меня избивать руками по лицу.

После конфликта Владислава посадили в машину. Там же он сообщил, что работает в СМИ. Его отвезли в отдел, где он провел ночь. Утром 21 января выяснилось, что на журналиста составлен административный протокол за неповиновение полиции и его ждет суд. Сейчас Владислав проходит врачей.

- У меня разбита губа, передний зуб выбит. Сильно болит голова. Глотать и говорить тяжело. Щека опухла и тоже болит. В больнице потерял сознание в кабинете КТ, врачи дали нашатырный спирт, - сообщил пострадавший.

В дело уже вмешался Союз журналистов Кубани. Там обратились за комментариями в полицию.

- В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю по данному факту назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.