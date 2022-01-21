Почти 1,8 тысячи кубанских соцработников подали заявку на выплату 1 млн рублей по ипотеке Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти 1,8 тысячи соцработников Кубани подали заявку на выплату 1 миллиона рублей по ипотеке. Прием завершился 20 января, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В настоящее время министерства формируют списки претендентов. Их передадут в ведомство ТЭК и ЖКХ до 1 февраля. В течение 10 дней претендентов проинформируют для личной подачи документов.

Напомним, 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий могут получить соцработники, врачи и педагоги, проживающие в регионе в течение последних 10 лет, без жилья либо с площадью жилья менее 10 квадратных метров на одного члена семьи.

22 января стартовал прием документов от врачей – уже подано 147 заявок. Всего в этом году выплату получат по 300 врачей, учителей и соцработников.