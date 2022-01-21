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Общество21 января 2022 15:19

На Кубани мужчина залил синькой глаза фигуркам сказочных героев у детской поликлиники

После задержания вандала выяснилось, что это первое его подобное нарушение
Евгения ХАЛИКОВА
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В Крымске 44-летний хулиган испорти фигурки сказочных героев. Фото: пресс-служба администрации Крымска

В Крымске 44-летний хулиган испорти фигурки сказочных героев. Фото: пресс-служба администрации Крымска

Врачей городской детской поликлиники Крымска утром 21 января ждал неприятный сюрприз. Кто-то испортил фигурки мультипликационных героев, радовавших маленьких пациентов лечебного заведения – закрасил глаза синей краской. Сначала медики решили, что это дело рук местных подростков и обратились за помощью к полицейским. Стражи выяснили, что художник уже давно совершеннолетний.

- В Крымске задержан мужчина, который испортил краской фигуры у детской поликлиники. Мужчине 44 года. Сейчас он находится в полиции, - рассказали в администрации Крымска.

Выяснилось, что это уже не первое подобное нарушение. Мужчина уже ранее разрисовывал символами славянского неоязычества машины жителей города.