Урош Спайич больше имеет отношение к "быкам". Фото: ФК "Краснодар"

ФК «Краснодар» досрочно расторг контракт с Урошем Спайичем. Сербский полузащитник перешел в краснодарский клуб в 2018 году из «Андерлехта» и должен был играть за «черно-зеленых» до июня 2023 года.

- Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Мы благодарим Уроша Спайича за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! – сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Краснодар».

За время пребывания в клубе Спайич провел 76 матчей и забил два гола. Накануне, президент ФК "Краснодар" дал большое интервью, в котором рассказал, что редко расстается с членами команды из-за результатов. К разрыву отношений может привести лишь несоответствие стилю клуба.

Также, Галицкий заявил, что не имеет влияния на то, что происходит внутри клуба. Придумали сказку, что я влияю состав- , сказал, как отрезал он.