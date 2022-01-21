В Краснодаре пенсионер на «Рено-Логан» врезался в «Теслу»

В Краснодаре в ДТП пострадала "Тесла" Фото: Василий Вахрин

В центре Краснодара произошло ДТП, которое уже назвали самым курьезным с начала года. 72-летний пенсионер, управляя «Рено-Логан» двигался по Головатого в сторону Корницкого и на пересечении с Ломоносова не уступил дорогу 39-летнему водителю автомобиля «Тесла». От удара электромобиль вынесло на бордюр.

- Пострадавших в ДТП нет. На водителя «Рено» был составлен административный протокол за несоблюдение правил приоритета на перекрестке. Водитель «Теслы» управлял авто без полиса ОСАГО, - сообщили в УВД по Краснодару.

Пенсионеру грозит штраф в размере 800 рублей. Владельцам обоих автомобилей придется решать вопросы с ремонтом, так как обе машины серьезно пострадали в аварии.