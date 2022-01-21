В Туапсе завершается ремонт театра юного зрителя, который длился 10 лет

В Туапсе в мае откроется отремонтированный театр юного зрителя. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Туапсе заканчивается ремонт театра юного зрителя, который начался еще 10 лет назад. За это время была выполнена поэтапная реконструкция большого и малого залов, закуплены новые кресла, а также видеопроекционное, музыкальное и световое оборудование. Сейчас рабочие приступили к обустройству новой сцены.

- В театре заменят системы отопления, вентилирования, кондиционирования, электроснабжения и пожарной сигнализации, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

На заключительный этап ремонта выделено 12 млн рублей. Всего же в течении последних пяти лет на переоснащение театра было истрачено более 33 млн рублей. Ожидается, что ремонт будет завершен в апреле 2022 года, а уже в мае театр откроется премьерой спектакля.