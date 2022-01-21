В Новороссийске прохожий попросил мобильный телефон для звонка и сбежал с ним

В Новороссийске полицейские раскрыли кражу мобильника. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске местный житель обратился за помощью к полицейским. На улице прохожий обратился к нему с просьбой одолжить мобильный телефон для звонка. Однако, незнакомец обманул добросердечного и отзывчивого новороссийца.

- Заявитель пояснил, что малознакомый мужчина попросил у него телефон, чтобы позвонить, и скрылся с гаджетом. Сумма ущерба составила 48 000 рублей, - рассказали в УВД по г. Новороссийску.

Полицейские задержали воришку гаджетов. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Тверской области. Украденный телефон он нашли при нем и вернули владельцу. Задержанный пояснил, что следил за новороссийцами на улицах города и выбирал тех, у кого видел в руках дорогостоящие мобильники. Ему грозит 5-летний срок лишения свободы.