Киберпонедельник в «Кантате»: -20% на весь ассортимент

Консультанты магазинов «Кантата» помогут с выбором подарка

Киберпонедельник с крутыми скидками приближается. В честь глобальной распродажи сеть магазинов «Кантата» предлагает привлекательные цены на свой ассортимент, которые будут действовать три дня.

«Кантата» объявила скидки от 20% на чай, кофе, сладости и подарки. Акция будет действовать с 24 по 26 января. Для постоянных покупателей с картой от 15%, в дни акции добавят 7%.

Сеть магазинов «Кантата» предлагает более 230 сортов изысканного чая и 100 видов ароматного кофе, выращенных в разных уголках земного шара. Если вы не сможете определиться с выбором «того самого», который придется по вкусу вам, вашим коллегами, друзьям и любимым, то консультанты придут на помощь.

В магазинах «Кантата» вы найдёте подарочные наборы,букеты,шоколад ручной работы

Они также составят подарочные наборы и подберут в пару к чаю и кофе кондитерские изделия ручной работы. Шоколад в «Кантате» делается из какао-бобов премиального уровня. Букеты, корзины, сумки станут идеальными подарками на все случаи жизни. Вы можете оформить заказ в интернет магазине себе, при желании его доставят от вашего имени по указанному адресу.

Магазины чая, кофе, сладостей и подарков находятся на улице Красной, 78, в СТЦ Мега Адыгея-Кубань, мегацентре «Красная Площадь», Oz Молле и ТК «Центр Города».