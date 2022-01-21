В Краснодарском крае по требованию местных жителей закрыли крупную свалку

Под Новороссийском приступили к рекультивации мусорного полигона Фото: Виктор Гусейнов

Многолетняя война жителей Глебовского округа за закрытие местного мусорного полигона завершилась. Администрация Новороссийска объявила о ликвидации крупной свалки.

- В настоящее время на мусорный полигон в с. Глебовское завозится грунт для рекультивации полигона, - сообщили в мэрии города-героя.

Люди жаловались на неконтролируемый вывоз отходов на свалку. Глебовцы даже обратились в суд с требованием закрыть полигон, угрожающий экологии и здоровью местного населения. Судья признал требования жителей правомерными и вынес решение, запрещающее вывозить на свалку любые отходы, кроме строительного мусора, но экоактивисты постоянно фиксировали нарушение этого судебного решения.

С 1 февраля полигон будет полностью закрыт