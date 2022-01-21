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Общество21 января 2022 17:30

Диспетчер станции скорой помощи Геленджика дистанционно провел реанимацию мужчины

Если бы не грамотные инструкции и четкое их исполнение, мужчина с сердечным приступом не дожил бы до приезда врачей
Евгения ХАЛИКОВА
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Диспетчер скорой помощи Оксана Тярина. Фото: t.me/BogodistovAA

Диспетчер скорой помощи Оксана Тярина. Фото: t.me/BogodistovAA

В Геленджике диспетчер станции скорой помощи Оксана Тярина приняла звонок от людей, которые сообщили что мужчине в магазине стало внезапно плохо. Срочно отправив неотложку, Тярина по рассказам очевидцев поняла, что у человека острый инфаркт и он может не дожить до приезда медиков. Тогда она приняла решение провести реанимацию дистанционно.

- Оксана Александровна Тярина чётко давала команды на громкой связи по телефону, а люди под её руководством смогли выполнить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца умирающему человеку, поддерживать жизнь до приезда бригады, - рассказал глава города Алексей Богодистов в своем Telrgram-аккаунте.

Благодаря четким инструкциям диспетчера, которые исполняли оказавшиеся рядом геленджичане, мужчина дотянул до приезда бригады скорой помощи. Фельдшер Мария Ускова «завела» дефибриллятором его сердце. Спустя три дня комы в реанимации мужчина очнулся. Его состояние по-прежнему тяжелое, но стабильное. Он благодарит всех, кто оказался рядом с ним и помог ему выжить.