Диспетчер станции скорой помощи Геленджика дистанционно провел реанимацию мужчины

Диспетчер скорой помощи Оксана Тярина. Фото: t.me/BogodistovAA

В Геленджике диспетчер станции скорой помощи Оксана Тярина приняла звонок от людей, которые сообщили что мужчине в магазине стало внезапно плохо. Срочно отправив неотложку, Тярина по рассказам очевидцев поняла, что у человека острый инфаркт и он может не дожить до приезда медиков. Тогда она приняла решение провести реанимацию дистанционно.

- Оксана Александровна Тярина чётко давала команды на громкой связи по телефону, а люди под её руководством смогли выполнить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца умирающему человеку, поддерживать жизнь до приезда бригады, - рассказал глава города Алексей Богодистов в своем Telrgram-аккаунте.

Благодаря четким инструкциям диспетчера, которые исполняли оказавшиеся рядом геленджичане, мужчина дотянул до приезда бригады скорой помощи. Фельдшер Мария Ускова «завела» дефибриллятором его сердце. Спустя три дня комы в реанимации мужчина очнулся. Его состояние по-прежнему тяжелое, но стабильное. Он благодарит всех, кто оказался рядом с ним и помог ему выжить.