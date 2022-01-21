Летевшие в Ростов-на-Дону самолеты приземлились в Краснодаре

Из-за плохой погода запасной аэродром Краснодара принимает ростовские рейсы. Фото: пресс-служба ГК "АэродинамикА"

На запасной аэродром в Краснодаре сели три самолета, направлявшиеся в Ростов-на-Дону. Как объяснили в пресс-службе аэропорта, аэропорт Платов сейчас закрыт из-за снегопада и низкого коэффициента сцепления на взлётной полосе.

- В Аэропорт Краснодар на запасной прибыли рейсы, следующих в аэропорт Платов Ростова-на-Дону. Рейс из Домодедово авиакомпании Редвингз и рейс из Самары авиакомпании Азимут и рейс из Пулково авиакомпании СмартАвиа, - рассказал руководитель пресс-службы ГК «Аэродинамика» Виталий Коренюгин.

С пассажирами работают представители авиакомпаний. В ближайшее время будет принято решение, останутся ли они ждать в Краснодаре до улучшения погоды в принимающем аэропорту, либо же продолжат путь наземным транспортом.