Инвесторы планируют засадить 30 га салатом под Новороссийском

Под Новороссийском будут выращивать зелень для всей страны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новороссийске будет реализован крупный инвестиционный проект. Известный агрохолдинг планирует засадить салатом 30 га земли рядом со станицей Раевской. Инвестор планировал подписать соглашение с администрацией города на Российском инвестиционном форуме, который должен был пройти в феврале в Сочи, но был перенесен на более поздний срок из-за сложной эпидобстановки.

- Мы планировали подписывать соглашение на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Инвестор не разглашает подробности проекта до подписания соглашения. Вопрос прорабатывается и инвестором, и департаментом инвестиций региона. Решение о том, где теперь это будет проходить — на Петербургском международном экономическом форуме или в порядке рабочих встреч, еще не принято, - сообщила начальник отдела инвестиций администрации Новороссийска Елена Гордиевич.

Известно, что объем инвестиций составит более миллиарда рублей. Реализация проекта будет разбита на два этапа.