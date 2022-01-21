Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика21 января 2022 18:32

Инвесторы планируют засадить 30 га салатом под Новороссийском

Под теплицы уже приобретен участок земли рядом со станицей Раевской
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Новороссийском будут выращивать зелень для всей страны

Под Новороссийском будут выращивать зелень для всей страны

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новороссийске будет реализован крупный инвестиционный проект. Известный агрохолдинг планирует засадить салатом 30 га земли рядом со станицей Раевской. Инвестор планировал подписать соглашение с администрацией города на Российском инвестиционном форуме, который должен был пройти в феврале в Сочи, но был перенесен на более поздний срок из-за сложной эпидобстановки.

- Мы планировали подписывать соглашение на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Инвестор не разглашает подробности проекта до подписания соглашения. Вопрос прорабатывается и инвестором, и департаментом инвестиций региона. Решение о том, где теперь это будет проходить — на Петербургском международном экономическом форуме или в порядке рабочих встреч, еще не принято, - сообщила начальник отдела инвестиций администрации Новороссийска Елена Гордиевич.

Известно, что объем инвестиций составит более миллиарда рублей. Реализация проекта будет разбита на два этапа.