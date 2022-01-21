Жители Крымского района готовятся к эвакуации из-за угрозы подтопления

В Крымском районе открыли эвакуационные пункты на случай подтопления. Фото: les_so_glava

Жителей поселка Экономического Крымского района предупредили о возможной эвакуации из-за подъема уровня воды в реке Адагум. Подтопление угрожает обитателям улицы Победа. Здесь река почти вплотную подобралась к подворьям.

- Готовы автобусы для эвакуации, развернут эвакопункт. На месте находятся спасатели и специалисты ГО и ЧС, - сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

В кафе «Тополек» станицы Нижнебаканской развернут эвакуационный пункт, который временно примет людей из Экономического в случае подтопления их домов.