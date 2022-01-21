Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 19:31

В Новороссийске из-за непогоды закрыт перевал Волчьи Ворота

На участках рядом с хутором Горный из-за подтопления трассы Новороссийск-Краснодар введены скоростные ограничения
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новороссийске подтоплены участи федеральной трассы

В Новороссийске подтоплены участи федеральной трассы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новороссийске в связи с погодными условиями закрыт перевал Волчьи Ворота на развилке, которую образует магистраль А-290 и шоссе окружного значения. Сейчас дорожные службы заняты оттягиванием машин и расчисткой проезжей части от снега.

Также рядом с хутором Горный из-за непрекращающихся осадков подтоплены участки федеральной трассы А-146 Новороссийск-Краснодар. Также Об этом сообщил заместитель главы города Дмитрий Алферов.

- Убедительная просьба ко всем водителям соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными, - опубликовал Алферов в своем Instagram-аккаунте.

Водители Новороссийска сообщают о многокилометровых пробках, которые образовались на выезде из города. По словам очевидцев, на подмерзшей и скользкой дороге буксуют фуры, которые практически остановили автомобильное движение.