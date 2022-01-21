В Новороссийске из-за непогоды закрыт перевал Волчьи Ворота

В Новороссийске подтоплены участи федеральной трассы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новороссийске в связи с погодными условиями закрыт перевал Волчьи Ворота на развилке, которую образует магистраль А-290 и шоссе окружного значения. Сейчас дорожные службы заняты оттягиванием машин и расчисткой проезжей части от снега.

Также рядом с хутором Горный из-за непрекращающихся осадков подтоплены участки федеральной трассы А-146 Новороссийск-Краснодар. Также Об этом сообщил заместитель главы города Дмитрий Алферов.

- Убедительная просьба ко всем водителям соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными, - опубликовал Алферов в своем Instagram-аккаунте.

Водители Новороссийска сообщают о многокилометровых пробках, которые образовались на выезде из города. По словам очевидцев, на подмерзшей и скользкой дороге буксуют фуры, которые практически остановили автомобильное движение.