В Новороссийске из-за непогоды закрыт перевал Волчьи Ворота

В Новороссийске подтоплены участи федеральной трассы
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новороссийске в связи с погодными условиями закрыт перевал Волчьи Ворота на развилке, которую образует магистраль А-290 и шоссе окружного значения. Сейчас дорожные службы заняты оттягиванием машин и расчисткой проезжей части от снега.
Также рядом с хутором Горный из-за непрекращающихся осадков подтоплены участки федеральной трассы А-146 Новороссийск-Краснодар. Также Об этом сообщил заместитель главы города Дмитрий Алферов.
- Убедительная просьба ко всем водителям соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными, - опубликовал Алферов в своем Instagram-аккаунте.
Водители Новороссийска сообщают о многокилометровых пробках, которые образовались на выезде из города. По словам очевидцев, на подмерзшей и скользкой дороге буксуют фуры, которые практически остановили автомобильное движение.