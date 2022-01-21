Перевал Волчьи Ворота в Новороссийске откроют после расчистки трассы

В Новороссийске закрыт дорожный перевал. Фото: скриншот

В Новороссийске на развилке, которую образует магистраль А-290 и шоссе окружного значения, перекрыт для движения транспорта перевал Волчьи Ворота. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, автомобили не смогут здесь проехать еще ближайшие два часа. Примерно столько времени необходимо, чтобы отбуксировать застрявшие в снегу машины и расчистить дорогу.

- Пункт обогрева расположился на перевале, на развилке Анапа-Краснодар. Здесь водители смогут переждать непогоду, выпить чай и подзарядить телефоны, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте дежурят сотрудники администрации города, спасатели и полицейские. Водителей просят воздержаться от поездок.