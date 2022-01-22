Что произошло за ночь 22 января в Краснодарском крае: Диспетчер станции скорой помощи Геленджика дистанционно провел реанимацию мужчины

Диспетчер скорой помощи Оксана Тярина. Фото: t.me/BogodistovAA

Что произошло за ночь 22 января 2022 года. Диспетчер станции скорой помощи Геленджика дистанционно провел реанимацию мужчины. Если бы не грамотные инструкции и четкое их исполнение, мужчина с сердечным приступом не дожил бы до приезда врачей

В Краснодарском крае по требованию местных жителей закрыли крупную свалку. Жители Новороссийска много лет добивались ликвидации Глебовского мусорного полигона

В Новороссийске из-за снегопада на несколько часов закрыли перевал Волчьи Ворота. Водители Новороссийска сообщают о многокилометровых пробках, которые образовались на выезде из города.

В Новороссийске прохожий попросил мобильный телефон для звонка и сбежал с ним. Выяснилось, что он специально охотился за дорогими телефонами. Воришку гаджетов удалось поймать в этот же день.

Двух парней, подозреваемых в убийстве, задержали в Кущевском районе Кубани. Как оказалось, они причастны к нападению на мать и дочь в 2020 году.