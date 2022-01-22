Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 6:10

В Краснодаре из-за снегопада закрыт аэропорт

Рейсы перенаправляются на запасные аэродромы
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада. Фото: пресс-служба ГК "Аэродинамика"

Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада. Фото: пресс-служба ГК "Аэродинамика"

В Краснодаре 22 января в 4 часа ночи был закрыт аэропорт из-за непрекращающегося снегопада. Началась работа по расчистке перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.

- За минувшую ночь задержано 15 рейсов, 4 рейса ушли на запасные аэродромы - три в Минеральные Воды из Москвы, Омска и Челябинска, один в Екатеринбург. Отменены два рейса авиакомпании Азимут в Минск и Брянск, - сообщил руководитель ГК «Аэродинамика» Виталий Коренюгин.

Преподавалась, что аэропорт откроют после 11:00. Но в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления на полосах ограничение продлили до 15 часов 22 января.