Задержанный в Краснодаре тиктокер Алексей Щетинин отправлен в СИЗО

Алексей Щетинин

В Первомайском районном суде Краснодара избрана мера пресечения для Алексея Щетинина, которого подозревают в совершении ряда тяжелых преступлений. Следователи ходатайствовали о помещении Щетинина под арест, пока идет следствие.

- Рассмотрев материалы, суд принял во внимание тот факт, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске, скрываясь от правоохранительных органов. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц до 20 февраля 2022 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Алексея Щетинина подозревают в совершении краж и незаконном хранении оружия, а также в убийстве жителя Ахтанизовской, который пытался помешать грабителю. В апреле 2020 года в Анапе он стрелял в сотрудников полиции, которые хотели проверить его документы. Но известен на всю страну Щетинин стал не из-за преступного образа жизни, а благодаря жене и теще, которые ведут блоги и снимали мужчину в коротких видеороликах.