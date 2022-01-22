Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 8:15

В Краснодаре 530 рабочих расчищают улицы

Из-за снегопада в городе введен режим повышенной готовности
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Краснодаре улицы расчищают избирательно

В Краснодаре улицы расчищают избирательно

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре на занесенные снегом улицы вышли бригады рабочих. Как сообщили в мэрии, в работе задействованы 53 едины техники и 530 человек.

— Ситуацию на дорогах круглосуточно отслеживают сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Они координируют работу снегоуборочной техники, следят за ситуацией, - уточнил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Но жители пригорода Краснодара жалуются, что на их улицы коммунальные службы внимания не обращают. На выезде из населенного пункта километровые заторы. В центре поселка на скользкой дороге занесло школьный автобус. Снег в регионе будет идти в течение дня 22 января.