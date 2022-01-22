В Краснодаре 530 рабочих расчищают улицы

В Краснодаре улицы расчищают избирательно Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре на занесенные снегом улицы вышли бригады рабочих. Как сообщили в мэрии, в работе задействованы 53 едины техники и 530 человек.

— Ситуацию на дорогах круглосуточно отслеживают сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Они координируют работу снегоуборочной техники, следят за ситуацией, - уточнил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Но жители пригорода Краснодара жалуются, что на их улицы коммунальные службы внимания не обращают. На выезде из населенного пункта километровые заторы. В центре поселка на скользкой дороге занесло школьный автобус. Снег в регионе будет идти в течение дня 22 января.