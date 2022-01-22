Жители Краснодара могут пожаловаться на нерасчищенные дороги

Краснодарцы смогут пожаловаться на снег рядом с подъездами. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэрия Краснодара объявила, что у жителей краевого центра есть возможность пожаловаться на нерасчищенные тротуары. Обращения принимают операторы горячей линии, которая работает в управлении по жилищным вопросам и в ЕДДС. Ответственность за содержание придомовой территории лежит на управляющих компаниях и ТСЖ. И за халатное отношение они могут быть наказаны рублем.

- Для управляющих компаний штраф может составить на должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет, юридических — от 250 до 300 тыс. руб. Для ТСЖ и ЖСК - это от 4 до 5 тыс., а также от 40 до 50 тыс. руб. соответственно. Также может быть вынесено предупреждение, - рассказали в администрации Краснодара.

Жильцам не стоит опасаться, что штрафы в итоге лягут на их плечи. Должностные лица их оплатят из собственных средств, юридические — из средств управляющей организации.