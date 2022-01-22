На Абинском электрометаллургическом заводе начали выпускать уникальную продукцию

В Абинске начали выпускать уникальную проволоку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Абинский электрометаллургический завод - единственный в стране, где выпускают катанку диаметром 5 мм. Это особый вид проволоки круглого сечения. Сфера применений такой катанки широка – от строительства и до производства гвоздей.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, создание нового цеха на предприятии – крупная для региона инвестиция. Сюда было вложено более 6,2 млрд рублей, а обслуживает производство 320 рабочих.

- Мы видим ощутимую отдачу в экономику региона в виде налогов и новых рабочих мест. В прошлом году завод перечислил в краевой бюджет более 3 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство новых школ, детских садов, больниц, современных спорткомплексов, – рассказал руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Продукцию завода поставляют в регионы России и в страны ближнего и дальнего зарубежья.