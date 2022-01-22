В Краснодаре приостановлено движение общественного электротранспорта

Упавшее дерево оборвало контактную сеть троллейбусов в Фестивальном микрорайоне. Фото: пресс-служба МУП "КТТУ"

В Краснодаре парализовано движение общественного транспорта. Городское трамвайно-троллейбусное управление сообщило о приостановке движения пяти трамвайных и такого же количества троллейбусных маршрутов.

- На пересечении улиц Коммунаров и Путевой стоит движение из-за КамАЗа на трамвайном полотне. Стоят маршруты № 1, № 2, № 5, № 8 и № 15, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Пассажирам трамваев предстоит дождаться, когда заглохший на трамвайных рельсах КамАЗ отбуксируют.

Также в районе пересечения улиц Тургенева и Фестивальной дерево не выдержало тяжести налипшего мокрого снега и рухнуло на контактную троллейбусную сеть. Сейчас идет распил и уборка веток с проезжей части. Приостановлено движение маршрутов №2, № 6, №10, № 13 и №14 в оба направления.