Работы по расчистке территории в аэропорту Краснодара почти завершены

Аэропорт Краснодара закрыт до 14.30 22 января

Аэропорт Краснодара готов с 14:30 приступить к приему и отправке рейсов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, работы по расчистке перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос близятся к завершению.

- На данный момент в статусе задержанных 18 рейсов. Отменено 6 рейсов. На запасных аэродромах по-прежнему 4 рейса, - рассказал руководитель пресс-службы ГК «Аэродинамика» Виталий Коренюгин.

Аэропорт был закрыт в 4 часа утра 22 января из-за сильного снегопада. Предполагалось, что ограничения будут сняты в 11 утра, но из-за плохих метеоусловий время открытия перенесли.