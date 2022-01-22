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Общество22 января 2022 12:18

В Краснодаре в 2022 году в пригородных школах откроюсь семь «Точек роста»

Ученики смогут обучаться робототехнике и не только
Евгения ХАЛИКОВА
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В центрах школьники смогут бучиться робототехнике. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В центрах школьники смогут бучиться робототехнике. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В семи пригородных школах Краснодара в 2022 году откроются «Точки роста». Это инновационные учебные центры, где ученики смогут получить знания, выходящие за рамки школьной программы.

- Инновационные центры в сельских школах создают в рамках национального проекта «Образование». «Точки роста» — это не только современное оборудование, компьютеры и квадрокоптеры, но и передовые учебные программы, - рассказал директор департамента образования Алексей Некрасов.

Проект стартовал в 2020 году. За это время «Точки роста» появились в восьми школах краснодарского пригорода.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году получат гранты на современную технику 18 школ Краснодара.