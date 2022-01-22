Технику высокой проходимости вывели расчищать Краснодар

На расчистку Краснодара призвали спасателей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на борьбу со стихией вывели технику высокой проходимости. Десять специализированных машин расчищают городские улицы. Как сообщили в мэрии города, из-за непогоды действует режим повышенной готовности.

- На расчистке магистралей работает 65 единиц техники. Ситуацию контролирует городская Единая дежурная диспетчерская служба по 1043 видеокамерам, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сотрудники ЕДДС отслеживают трансляцию и принимают решения. В тех случаях, когда на местах требуется помощь, они направляют экипажи муниципальной Службы спасения. С утра 22 января спасатели помогают извлекать из снежного плена застрявшие автомобили, убирают поваленные снегопадом деревья.